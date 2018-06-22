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Номер извещения
ГП829281
Уникальный номер закупки
988
Наименование закупки
оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-68-58
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
IvanovAPavel@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Павел Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829281Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829281Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829281Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1Нижнеилимский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.06.201822.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829281Подведение итогов не позднее оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению работ по демонтажу металлоконструкций, механизмов двух мостовых грейферных кранов: №3 рег.№5764 зав.№5830; №5 рег.№8766 зав.№1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Демонтировать металлоконструкцию двух мостовых кранов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Коршуновский ГОК" ул.Иващенко 9а/1, Обогатительная фабрика, склад сырого концентрата.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
43.99.50.120
Документация лота
Кол-во: 2
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