Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Условия оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами акта выполненных работ

Запрос услуг на авто и специализированный транспорт в соответствии графика работ и действителен до конца 2018 года

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Самосвал (18 м.куб и более), 1 шт. для вывоза горелой земли, время работы с 8:00-20:00, 7 дней в неделю" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Бульдозер, ковш не менее: шир.3.5 м.. выс. 1,5 м., 1 шт, для перемещения и уплотнения грунта, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Экскаватор, ковш не менее: 0,8 м.куб, 1 шт. для рыхления и уплотнения грунта, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Трактор с прицепом , грузоподъемность 4.5 тонны, 2 шт, для перевоки деревянных моделей для отливок, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням" Кол-во: 2