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Номер извещения
ГП829278
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2160
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Dmitriy.Djakov@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьяков Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос услуг на авто и специализированный транспорт в соответствии графика работ и действителен до конца 2018 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
49.41.19
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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