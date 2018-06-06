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    Главная / Торги / Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

    Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 09:3006.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829278Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор аренды спецтехники

    Извещение №5

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2160

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Djakov@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    транспортные услуги, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201806.06.2018 13:0006.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829278Подведение итогов не позднее Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на транспортные услуги авто и специализированного транспорта для работ внутри территории ПАО "Ижорский завод" , ООО "ОМЗ-ЛП"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос услуг на авто и специализированный транспорт в соответствии графика работ и действителен до конца 2018 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ОМЗ-ЛП», 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.б/н.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал (18 м.куб и более), 1 шт. для вывоза горелой земли, время работы с 8:00-20:00, 7 дней в неделю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бульдозер, ковш не менее: шир.3.5 м.. выс. 1,5 м., 1 шт, для перемещения и уплотнения грунта, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Экскаватор, ковш не менее: 0,8 м.куб, 1 шт. для рыхления и уплотнения грунта, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трактор с прицепом , грузоподъемность 4.5 тонны, 2 шт, для перевоки деревянных моделей для отливок, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Тягач с тралом грузоподъемностью 60 тонн, 1 шт, для перевозки металлических отливок, время работы с 8:00-16:00, по рабочим дням"

    Кол-во: 1

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