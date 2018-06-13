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    Главная / Торги / ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм.

    ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829269Дата и время окончания срока приема заявок ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм. Перемещение сульфата аммония.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829269

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к торгам

    Приложение к Оферте

    Приложение 3 Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-02

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    aapavlov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм. Перемещение сульфата аммония.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829269Подведение итогов не позднее ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм. Перемещение сульфата аммония.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1,7-16,6 КУБ.М/ЧАС. Диаметр ротора 300 мм. Перемещение сульфата аммония.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 90 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности -- Жалалов Марат Сайфитдинович, - телефон: +7 (351) 725-59-83 - эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 90 календарных дней от даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВЫЙ ТИПА Ш5-30-РНК-01."

    Кол-во: 1

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