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Номер извещения
ГП829277
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отводы, тройники, переходы (бюджетный запрос)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1417
Факс
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Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Отводы, переходы, тройники (бюджетный запрос) Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании №П1-01.05 М-0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829277Подведение итогов не позднее Отводы, переходы, тройники (бюджетный запрос) Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании №П1-01.05 М-0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов». город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отводы, переходы, тройники (бюджетный запрос) Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании №П1-01.05 М-0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Детали трубопроводов должны соответствовать Методическим указаниям Компании №П1-01.05 М-0067 «Технические требования к соединительным деталям промысловых трубопроводов».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 27
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 9
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