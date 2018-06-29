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Номер извещения
ГП829260
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка муфт гидравлических Fluidrive, FC 1.2, FC 1.5, 21HEM-A, кулачковых BS 300 и универсального соединения СА для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-51
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
tatyana.ermenzina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ермензина Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка муфт гидравлических Fluidrive, FC 1.2, FC 1.5, 21HEM-A, кулачковых BS 300 и универсального соединения СА для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829260Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт гидравлических Fluidrive, FC 1.2, FC 1.5, 21HEM-A, кулачковых BS 300 и универсального соединения СА для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829260Подведение итогов не позднее Поставка муфт гидравлических Fluidrive, FC 1.2, FC 1.5, 21HEM-A, кулачковых BS 300 и универсального соединения СА для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфт гидравлических Fluidrive, FC 1.2, FC 1.5, 21HEM-A, кулачковых BS 300 и универсального соединения СА для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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