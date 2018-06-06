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    Главная / Торги / Закуп плунжеров для насоса Г305 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Закуп плунжеров для насоса Г305 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2018 11:0006.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829256Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Плунжер насоса Г305 Ст 38Х2МЮА по ТЗЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829256

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп плунжеров для насоса Г305 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    чертеж

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-55

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    OlegShalakhov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалахов Олег Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Плунжер насоса Г305 Ст 38Х2МЮА по ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829256Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Плунжер насоса Г305 Ст 38Х2МЮА по ТЗЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Плунжер насоса Г305 Ст 38Х2МЮА по ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Грузополучателя, доставка до склада Грузополучателя за счет Поставщика Условия поставки: Срок поставки - июнь 2018г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.05.2018

    чертеж

    29.05.2018

    ТЗ

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плунжер насоса Г305 Ст 38Х2МЮА"

    Кол-во: 21

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    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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