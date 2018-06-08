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Номер извещения
ГП829257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-01
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Filippov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829257Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829257Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.10.2018 11:0022.10.2018 11:0022.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829257Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201822.10.2018 11:0022.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829257Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь» (ООО «Эльгауголь»), Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
71.12.19
71.12.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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