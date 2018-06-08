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    Главная / Торги / Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829257Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829257

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложения к техническому заданию

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-01

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 11:00 GMT +308.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829257Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829257Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2018 11:0022.10.2018 11:0022.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829257Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201822.10.2018 11:0022.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829257Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь» (ООО «Эльгауголь»), Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Возможен авансовый платеж, но не более 15% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком, предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата проектно-изыскательских работ осуществляется в следующем порядке: 2.1. Через 60 дней 100% (при наличии авансового платежа – 85%) оплата после подписания акта приема-передачи документации Заказчику
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    71.12.15

    Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и неопасных)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проектированию объекта «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов и комплекс для термического обезвреживания промышленных отходов» и выполнение рабочей документации."

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