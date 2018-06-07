Право заключения Договора на поставку держателей расточного резца (Проект 110-18).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №342/300-2018 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), после поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Покупателя, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки всего товара.