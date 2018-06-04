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    Главная / Торги / Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область)

    Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829249Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область) по перечню (Основные)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень бухгалтерских документов

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_M@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область) по перечню (Основные)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829249Подведение итогов не позднее Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область) по перечню (Основные)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг экспедирования грузов (Калининградская область) по перечню (Основные)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининградская область, сроки оказания услуг - до конца 2018 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19.110

    Услуги по экспедированию грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вознаграждение экспедитора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Хранение в ОАО "КМТП" щебня и песка свыше 30 суток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Хранение в ОАО "КМТП" щебня и песка с 16 по 30 сутки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Хранение в ОАО "КМТП" щебня и песка с 01 по 15 сутки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевека на весах порта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Выгрузка из автотранпорта/вагона, технологическое накопление и погрузка на судно"

    Кол-во: 1

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