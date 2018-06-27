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Номер извещения
ГП829246
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-98
Факс
Адрес электронной почты
Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шакиров Александр Галямович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829246Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 09:3027.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829246Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 12:0011.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829246Подведение итогов не позднее запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829246Подведение итогов не позднее запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения №190
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещения №190Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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