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    Главная / Торги / запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

    запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829246Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829246

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение №190

    приложение №3

    Изменения в извещении

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Александр Галямович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829246Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 09:3027.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829246Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 12:0011.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829246Подведение итогов не позднее запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829246Подведение итогов не позднее запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения №190

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения №190Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения №190

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения №190"

    Кол-во: 0

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