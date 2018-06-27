запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829246 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос предложений на выполнение работ по разработке и изготовлению чистовой червячной фрезы М30 со сменными пластинами твердого сплава для зубофрезерного станка модели 5В345П(согласно технического задания) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-81-98 Факс Адрес электронной почты Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Шакиров Александр Галямович Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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