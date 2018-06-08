www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП829250
Уникальный номер закупки
170/77/079/9-18з
Наименование закупки
Поставка программных опций «Rohde & Schwarz»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99 доб. 1274
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
vtretyakova@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Третьякова Валентина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программных опций «Rohde & Schwarz»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 14:00 GMT +308.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программных опций «Rohde & Schwarz» Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:0008.06.2018 14:0008.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829250Дата и время вскрытия заявок Поставка программных опций «Rohde & Schwarz» Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 23:5915.06.2018 23:5915.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829250Подведение итогов не позднее Поставка программных опций «Rohde & Schwarz» Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программных опций «Rohde & Schwarz»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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