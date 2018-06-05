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    Главная / Торги / Подкладка рельсовая КБ-65 ГОСТ 16277-93 (Р65),Болт клеммный М22х75 с гайкой в сборе ГОСТ 16016-79

    Подкладка рельсовая КБ-65 ГОСТ 16277-93 (Р65),Болт клеммный М22х75 с гайкой в сборе ГОСТ 16016-79

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829238Дата и время окончания срока приема заявок Покупка подкладки рельсовой КБ-65 и болтов клеммных в сборе ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подкладка рельсовая КБ-65 ГОСТ 16277-93 (Р65),Болт клеммный М22х75 с гайкой в сборе ГОСТ 16016-79

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Анкета участника

    ЗД на ВСП

    Оферта ВСП

    Приложение №1.Договор поставки и спец №

    Приложение. Существенные условия

    Согласие на обработку+сведения о судебных разбирательствах

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YuliyaChernysheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышева Юлия Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка подкладки рельсовой КБ-65 и болтов клеммных в сборе

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 21:5905.07.2018 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829238Подведение итогов не позднее Покупка подкладки рельсовой КБ-65 и болтов клеммных в сборе Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка подкладки рельсовой КБ-65 и болтов клеммных в сборе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2018г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.151

    Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

    24.10.75.110

    Профили рельсовые для железных дорог стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт клеммный М22х75 с гайкой в сборе ГОСТ 16016-79"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Подкладка рельсовая КБ-65 ГОСТ 16277-93"

    Кол-во: 50

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