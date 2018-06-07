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Номер извещения
ГП829240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство кровельного покрытия здания ЦПДТ№1 в осях 58-66 рядах А-П
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 978 856-64-85
Факс
--
Адрес электронной почты
skripchenko_td@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Скрипченко Таисия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Победитель конкурса обязуется в установленный срок, согласно Техническому заданию Заказчика, в соответствии с рабочей документацией, с использованием материалов Заказчика и применением собственных оборудования и грузоподъемных механизмов, качественно и в соответствии с действующими нормативными документами выполнить работы по устройству кровельного покрытия здания ЦПДТ№1 в осях 58-66 рядах А-П Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 23:0014.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829240Подведение итогов не позднее Победитель конкурса обязуется в установленный срок, согласно Техническому заданию Заказчика, в соответствии с рабочей документацией, с использованием материалов Заказчика и применением собственных оборудования и грузоподъемных механизмов, качественно и в соответствии с действующими нормативными документами выполнить работы по устройству кровельного покрытия здания ЦПДТ№1 в осях 58-66 рядах А-П Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Победитель конкурса обязуется в установленный срок, согласно Техническому заданию Заказчика, в соответствии с рабочей документацией, с использованием материалов Заказчика и применением собственных оборудования и грузоподъемных механизмов, качественно и в соответствии с действующими нормативными документами выполнить работы по устройству кровельного покрытия здания ЦПДТ№1 в осях 58-66 рядах А-П Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Площадь устройства кровельного покрытия 3500м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции», Северная промзона, г.Армянск, Республика Крым, Российская ФедерацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
45.22.11.000
Документация лота
Кол-во: 3500
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