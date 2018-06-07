Лот 1

Победитель конкурса обязуется в установленный срок, согласно Техническому заданию Заказчика, в соответствии с рабочей документацией, с использованием материалов Заказчика и применением собственных оборудования и грузоподъемных механизмов, качественно и в соответствии с действующими нормативными документами выполнить работы по устройству кровельного покрытия здания ЦПДТ№1 в осях 58-66 рядах А-П Армянского Филиала ООО «Титановые Инвестиции».