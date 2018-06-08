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    Главная / Торги / Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829234Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Перечень бухгалтерских документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_m@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 23:5904.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829234Подведение итогов не позднее Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, 66. Сроки проведения работ июнь-июль 2018г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт железнодорожного переезда 25 метров"

    Кол-во: 1

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