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Номер извещения
ГП829234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 131
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
Kozin_m@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козин Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт железнодорожного переезда длиной 25 метров (г. Архангельск) для нужд ООО "МРТС Терминал"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, 66. Сроки проведения работ июнь-июль 2018г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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