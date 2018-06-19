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Номер извещения
ГП829227
Уникальный номер закупки
149
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку ферромолибдена ФМо60
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 219-54-54
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Elena.Matusyak@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елена Александровна Матусяк
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ферромолибдена ФМо60 фр. 5-50 мм ГОСТ 4759-91 в количестве 3 тонны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 08:00 GMT +319.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ферромолибдена ФМо60 фр. 5-50 мм ГОСТ 4759-91 в количестве 3 тонныКолпино
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829227Дата и время вскрытия заявок Поставка ферромолибдена ФМо60 фр. 5-50 мм ГОСТ 4759-91 в количестве 3 тонныКолпино
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ферромолибдена ФМо60 фр. 5-50 мм ГОСТ 4759-91 в количестве 3 тонны
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех 38.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.10.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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