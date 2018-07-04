Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка строп с балансиром для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закупка строп с балансиром для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2018 14:3004.07.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829226Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.ЧебаркульПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829226

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строп с балансиром для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к закупке

    Техническое задание

    Проект договора

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-24-93

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    akapustin@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капустин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 14:3031.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829226Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP - ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп 4СЦ 8,0/3000 с балансиром Ч.4741047Е, конечное звено Ч.4741004В-01 ТИП А"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Строп 4СЦ 11,2/3000 с балансиром Ч.4741047И СБ"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014085
    Поставка грузоподъемных материалов для объекта строительства Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка грузоподъемных материалов для объекта строительства Обустройство сеноман-аптских...
    592770
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225479
    Строп СТПК 20Т 14м
    Строп СТПК 20Т 14м
    591360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225475
    Строп текстильный СТП3 2т 4м (2 накладки по 300мм плавающих)
    Строп текстильный СТП3 2т 4м (2 накладки по 300мм плавающих)
    591351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225458
    Строп 4СК 8т 4м со штярями
    Строп 4СК 8т 4м со штярями
    591312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225457
    Строп 4СК 20т 4м со штырями
    Строп 4СК 20т 4м со штырями
    591308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить