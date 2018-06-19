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Номер извещения
ГП829224
Уникальный номер закупки
150
Наименование закупки
Запрос (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку ферросилиция ФС65
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 219-54-54
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Elena.Matusyak@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матусяк Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ферросилиция ФС65 фр. 0-3,15 мм ГОСТ 1415-93 в количестве 45 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 08:00 GMT +319.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829224Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ферросилиция ФС65 фр. 0-3,15 мм ГОСТ 1415-93 в количестве 45 тоннКолпино
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829224Дата и время вскрытия заявок Поставка ферросилиция ФС65 фр. 0-3,15 мм ГОСТ 1415-93 в количестве 45 тоннКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ферросилиция ФС65 фр. 0-3,15 мм ГОСТ 1415-93 в количестве 45 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
45 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, цех 38.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.10.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
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