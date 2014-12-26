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Номер извещения
ГП411815
Уникальный номер закупки
168
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 16:00 GMT +326.12.2014 16:0026.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411815Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411815Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710г.Москва
Дата и время проведения
30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411815Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710г.Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411815Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты движимого имущества. ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ МАЗ-5551, гос. № Н726НЕ 71. Инв.№0050710
Начальная цена
126 000,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 300,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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