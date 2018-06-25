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    Главная / Торги / Паспортизация СГЗП

    Паспортизация СГЗП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829218Дата и время окончания срока приема заявок Паспортизация СГЗПСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Паспортизация СГЗП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 09:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Перечень

    ТЗ

    Чертежи

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 332-84-38 доб. 7554

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Vladislav.Kolesnik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Владислав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Паспортизация СГЗП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 14:00 GMT +325.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829218Дата и время окончания срока приема заявок Паспортизация СГЗПСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:0025.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829218Дата и время вскрытия заявок Паспортизация СГЗПСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829218Подведение итогов не позднее Паспортизация СГЗПСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Паспортизация СГЗП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПбРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паспортизация"

    Кол-во: 1

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