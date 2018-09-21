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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2018 11:0021.09.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Ведомости объемов работ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-01

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2018 11:00 GMT +321.09.2018 11:0021.09.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2018 11:0021.09.2018 11:0021.09.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829231Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2018 11:0031.10.2018 11:0031.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829231Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201831.10.2018 11:0031.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829231Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО «Нерюнгринский район», Северо-Западный участок Эльгинского каменноугольного месторождения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Возможен авансовый платеж на перебазировку техники на объект строительства (на основании представленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком расчетом), но не более 10% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке (рекомендованный вариант): 2.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 90 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 2.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются под гарантийный срок 2 года. Стороны согласовали, что удержание данного гарантийного платежа не является просрочкой обязательств Заказчика. Заказчик вправе зачесть сумму указанного гарантийного платежа в счет подлежащих оплате Подрядчиком санкций и неустоек. 3. Оборудование и материалы для выполнения работ, в полном объеме предоставляет на объект строительства, Заказчик. 4. Размещение Подрядчика в сооруженных собственными силами временных вахтовых поселках. 5. Содержание, охрана и пожарная безопасность поселков, являются затратами Подрядчика. 6. Сооружение временных вахтовых поселков по согласованию с заказчиком оплачивается по сметным расчетам, утвержденным Заказчиком. 7. С целью полного и достоверного учета фактически выполненных объемов работ при строительстве объекта, перед началом работ произвести совместную геодезическую съемку с представителем заказчика. 8. Скрытые работы оформлять актом. Приложением к акту будет являться совместная геодезическая съемка. 9. В процессе производства работ специалистами заказчика будут фиксироваться все фактически выполненные объемы работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    43.22.11

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок."

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