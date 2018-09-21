Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Возможен авансовый платеж на перебазировку техники на объект строительства (на основании представленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком расчетом), но не более 10% от стоимости работ по договору. Обязанность Заказчика по перечислению аванса Подрядчику, возникает после предоставления банковской гарантии по форме Заказчика, выданной Банком (АО “Углеметбанк”), предварительно согласованной Заказчиком и при условии предварительного подписания Сторонами Порядка авансирования. Расходы, связанные с выдачей Банковской гарантии несет Подрядчик. 2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке (рекомендованный вариант): 2.1. 93% от стоимости выполненных объемов работ в течение 90 календарных дней с даты окончания месяца, в котором подписаны акты формы КС-2, КС-3; 2.2. 7% от стоимости выполненных объемов работ удерживаются под гарантийный срок 2 года. Стороны согласовали, что удержание данного гарантийного платежа не является просрочкой обязательств Заказчика. Заказчик вправе зачесть сумму указанного гарантийного платежа в счет подлежащих оплате Подрядчиком санкций и неустоек. 3. Оборудование и материалы для выполнения работ, в полном объеме предоставляет на объект строительства, Заказчик. 4. Размещение Подрядчика в сооруженных собственными силами временных вахтовых поселках. 5. Содержание, охрана и пожарная безопасность поселков, являются затратами Подрядчика. 6. Сооружение временных вахтовых поселков по согласованию с заказчиком оплачивается по сметным расчетам, утвержденным Заказчиком. 7. С целью полного и достоверного учета фактически выполненных объемов работ при строительстве объекта, перед началом работ произвести совместную геодезическую съемку с представителем заказчика. 8. Скрытые работы оформлять актом. Приложением к акту будет являться совместная геодезическая съемка. 9. В процессе производства работ специалистами заказчика будут фиксироваться все фактически выполненные объемы работ.