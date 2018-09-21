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Номер извещения
ГП829231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-01
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Filippov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2018 11:00 GMT +321.09.2018 11:0021.09.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2018 11:0021.09.2018 11:0021.09.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829231Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.10.2018 11:0031.10.2018 11:0031.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829231Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201831.10.2018 11:0031.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829231Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок. Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и противопожарного водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны 1-го пояса водозаборных скважин №1-Э и №2-Э ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Временный вахтовый поселок.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, юго-восточная часть Республики Саха (Якутия), вблизи границ с Амурской областью и Хабаровским краем, территория МО «Нерюнгринский район», Северо-Западный участок Эльгинского каменноугольного месторождения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.22.12
43.22.11
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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