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Номер извещения
ГП829211
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей принадлежащих АО "Трансинжстрой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-36
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
Serebro.A@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серебряков Алексей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием. Контактные данные специалиста: Серебряков Алексей Андреевич, Тел. Номер: 8-495-419-12-36 (доб. 21130)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с техническим заданием. Вывоз с территории Продавца осуществляется силами и за счет Покупателя. Погрузка продукции осуществляется силами Продавца.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
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Документация лота
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