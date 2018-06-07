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    Главная / Торги / Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей принадлежащих АО "Трансинжстрой"

    Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей принадлежащих АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829211Дата и время окончания срока приема заявок Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829211

    Уникальный номер закупки

    16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей принадлежащих АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото2

    фото3

    техническое задание

    фото4

    Приложение1

    фото1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-36

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Serebro.A@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебряков Алексей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 15:0009.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829211Подведение итогов не позднее Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа неликвидных товарно-материальных ценностей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием. Контактные данные специалиста: Серебряков Алексей Андреевич, Тел. Номер: 8-495-419-12-36 (доб. 21130)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с техническим заданием. Вывоз с территории Продавца осуществляется силами и за счет Покупателя. Погрузка продукции осуществляется силами Продавца.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса 90х5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Профлист С21 0,4х1000х2000 RAL 6005"

    Кол-во: 967

    "Позиция 3"

    "Отвод 45 ОСТ 34.10.752-97 d1020х10 с изоляцией ВУС окраш.изнутри грунтовкой ХС-068 и эмалью"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Арматура 36 А500С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Накладка 1Р33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Проволока свинцовая 12х18"

    Кол-во: 1131

    "Позиция 7"

    "Труба 159х4 нерж"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Полоса 200х10 рубленная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Труба 1420х12 э/с"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Проволока свинцовая 9х12"

    Кол-во: 1802

    "Позиция 11"

    "Полоса 150х12 рубленная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Труба 273х12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Полоса 150х10 рубленная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Полоса 100х12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Труба 426х8 э/с (с изоляцией)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Круг 180мм ст.45"

    Кол-во: 1165

    "Позиция 17"

    "Рельс Р-65"

    Кол-во: 5511

    "Позиция 18"

    "Балка 20"

    Кол-во: 12200

    "Позиция 19"

    "Лист 110мм ст.3сп"

    Кол-во: 2900

    "Позиция 20"

    "Лист 18мм ст.3сп"

    Кол-во: 5100

    "Позиция 21"

    "Лист 100мм ст.3"

    Кол-во: 3010

    "Позиция 22"

    "Труба оц.32х3,2"

    Кол-во: 880

    "Позиция 23"

    "Балка 25 Б1"

    Кол-во: 4030

    "Позиция 24"

    "Балка 45 Б2"

    Кол-во: 4361

    "Позиция 25"

    "Труба 325х36"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Уголок 75х8"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 27"

    "Лист нерж. 4мм"

    Кол-во: 570

    "Позиция 28"

    "Лист 110 ст.45"

    Кол-во: 3850

    "Позиция 29"

    "Лист 1мм ст.20Х13"

    Кол-во: 625

    "Позиция 30"

    "Уголок 200х20"

    Кол-во: 1680

    "Позиция 31"

    "Арматура 32 А3"

    Кол-во: 11300

    "Позиция 32"

    "Лист 40мм ст.15ХСМД"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 33"

    "Лист 55мм ст.40"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 34"

    "Полоса 25х4"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 35"

    "Уголок 160х12"

    Кол-во: 3970

    "Позиция 36"

    "Труба ч/к 100х2000"

    Кол-во: 92

    "Позиция 37"

    "Лист 100мм ст.40х"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 38"

    "Квадрат 60мм"

    Кол-во: 4670

    "Позиция 39"

    "Полоса 40х8"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 40"

    "Труба б/ш 325х8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Проволока свинцовая С-2 9х12"

    Кол-во: 1476

    "Позиция 42"

    "Труба 920х8 б/у"

    Кол-во: 13

    "Позиция 43"

    "Полоса 100х16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Труба э/с 720х10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Балка 55 Б1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Труба 820х12 б/у"

    Кол-во: 23

    "Позиция 47"

    "Труба нерж. 219х8"

    Кол-во: 253

    "Позиция 48"

    "Лист нерж.16мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Шестигранник 35мм ст.45"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Труба 1020х12"

    Кол-во: 17

    "Позиция 51"

    "Проволока свинцовая 12х18"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 52"

    "Рельсы Р-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Арматура А1 25мм ст.45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Подкладка КД-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Подкладка Д-33"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Лист нерж. 32мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Лист оцин. 0,5х1250х2500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Труба э/с 426х8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Труба 1220х12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Труба э/с 426х8 ВУС окрашенная"

    Кол-во: 57

    "Позиция 61"

    "Труба 426х8 ВУС изол. окрашенная изнутри грунт ХС-068 и эмалью ХС-436"

    Кол-во: 34

    "Позиция 62"

    "Труба э/с 325х8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Труба э/с 920х18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Балка 60 Б1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Лист 130 ст.20"

    Кол-во: 6335

    "Позиция 66"

    "Лист 55 ст.3"

    Кол-во: 7875

    "Позиция 67"

    "Лист 32 ст.15ХСНД"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 68"

    "Лист 16 нерж."

    Кол-во: 944

    "Позиция 69"

    "Лист 160 ст.3"

    Кол-во: 4920

    "Позиция 70"

    "Круг 300 ст.45"

    Кол-во: 4520

    "Позиция 71"

    "Уголок 40х4"

    Кол-во: 6200

    "Позиция 72"

    "Уголок 25х4"

    Кол-во: 6988

    "Позиция 73"

    "Лист 40 ст.10ХСНД"

    Кол-во: 7315

    "Позиция 74"

    "Лист 35 ст.10ХСНД"

    Кол-во: 4021

    "Позиция 75"

    "Балка 40 Б2"

    Кол-во: 7138

    "Позиция 76"

    "Лист 16 ст.09Г2С"

    Кол-во: 13348

    "Позиция 77"

    "Труба 720х12"

    Кол-во: 104

    "Позиция 78"

    "Лист х/к 3 ст.08пс"

    Кол-во: 7964

    "Позиция 79"

    "Труба 63,5х6"

    Кол-во: 877

    "Позиция 80"

    "Полоса 100х20"

    Кол-во: 6875

    "Позиция 81"

    "Уголок 200х12"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 82"

    "Труба 68х8"

    Кол-во: 609

    "Позиция 83"

    "Балка 20"

    Кол-во: 10900

    "Позиция 84"

    "Уголок 125х10"

    Кол-во: 14800

    "Позиция 85"

    "Полоса 200х10"

    Кол-во: 7144

    "Позиция 86"

    "Лист 8 ст.3"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 87"

    "Труба 108х4"

    Кол-во: 781

    "Позиция 88"

    "Полоса 80х20 ст.10ХСНД"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 89"

    "Сталь периодическая 18 25 Г2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 90"

    "Сталь полосовая 40х8"

    Кол-во: 21

    "Позиция 91"

    "Сталь периодическая 32 А500С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 92"

    "Труба 630х8 (с изоляцией)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 93"

    "Арматура Сталь периодическая 28 А500С L=3,9м"

    Кол-во: 44

    "Позиция 94"

    "Сталь периодическая 32 25 Г2С"

    Кол-во: 57

    "Позиция 95"

    "Труба эсв 920*11"

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "Стал. балка №45 Б1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Круг 36мм ст.3"

    Кол-во: 29

    "Позиция 98"

    "Проволока свинцов. С-2 12х18 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Труба э/с б/у 820 х 10"

    Кол-во: 52

    "Позиция 100"

    "Труба э/с б/у прямошовная 630*8"

    Кол-во: 44

    "Позиция 101"

    "Стал. полоса 100*20"

    Кол-во: 22

    "Позиция 102"

    "Труба э/с 720 х 10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 103"

    "Труба 530*8 б/у"

    Кол-во: 94

    "Позиция 104"

    "Труба стальная 630*10"

    Кол-во: 58

    "Позиция 105"

    "Труба 630*8 б/у"

    Кол-во: 156

    "Позиция 106"

    "Труба 630х10"

    Кол-во: 138

    "Позиция 107"

    "Рельсы Р-50 старогодные"

    Кол-во: 93

    "Позиция 108"

    "Труба э/с 1020х12"

    Кол-во: 222

    "Позиция 109"

    "Труба 820х10 б/у"

    Кол-во: 108

    "Позиция 110"

    "Арматура 36AIII"

    Кол-во: 54

    "Позиция 111"

    "Труба нерж. 89х4,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Труба э/с 630х8"

    Кол-во: 70

    "Позиция 113"

    "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 426*8 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "ТРУБА ЭСВ. 920*12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 115"

    "ТРУБА ЭСВ. 920*11"

    Кол-во: 14

    "Позиция 116"

    "ТРУБА ЭСВ. 630*8"

    Кол-во: 36

    "Позиция 117"

    "ТРУБА Э/С 8*630 ВУС ОКРАШ."

    Кол-во: 46

    "Позиция 118"

    "ТРУБА ВЧШГ 250 С МАНЖЕТОЙ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "ТРУБА 920*9мм п/ш Б/У"

    Кол-во: 267

    "Позиция 120"

    "ТРУБА 10*720 (б/у)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 121"

    "ТРУБА Э/С 630*8 ВУС ОКРАШ № 21932 П.М."

    Кол-во: 70

    "Позиция 122"

    "РЕЛЬСЫ Р-80 (Б/У)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "АРМАТУРА 36 А500С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Труба 76х3,5 ст.б/ш г/к"

    Кол-во: 32

    "Позиция 125"

    "Труба 57х3,5 ст.б/ш г/к"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "Труба 160 водосточ."

    Кол-во: 115

    "Позиция 127"

    "Труба 15х2,8 ВГП"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Труба 100х50х4эл/св.прямоуг"

    Кол-во: 115

    "Позиция 129"

    "Полоска протяжная К405 УХЛ2"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 130"

    "Полоса У-8"

    Кол-во: 676

    "Позиция 131"

    "Отвод 89 б/ш крутоизогнут.стал."

    Кол-во: 14

    "Позиция 132"

    "лист 3 алюмин."

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Труба э/с 820 х 9 ВУС"

    Кол-во: 81

    "Позиция 134"

    "Труба э/с 630 х 8 ВУС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Труба э/с 426 х 8 ВУС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Труба э/с 325 х 7 ВУС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Труба э/с 219 х 7 ВУС"

    Кол-во: 18

    "Позиция 138"

    "Труба безнапорная 150*3,95"

    Кол-во: 26

    "Позиция 139"

    "Отвод 90 Ду 1020*9 ВУС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Уголок р/п -75х75х6 3пс5 535-05 12000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Арматура 25Г2С 12 дл.11,7м."

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "Труба проф.алюм.прям. 60х30х2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Труба ф133х6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Труба г/д 325х9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Труба 1020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Проволока сварочн. 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Швеллер 40"

    Кол-во: 9

    "Позиция 148"

    "Уголок 100х100х8"

    Кол-во: 18

    "Позиция 149"

    "Полоса 50х8"

    Кол-во: 23

    "Позиция 150"

    "Полоса 300х12"

    Кол-во: 35

    "Позиция 151"

    "Полоса 240х10"

    Кол-во: 59

    "Позиция 152"

    "Полоса 150х12"

    Кол-во: 58

    "Позиция 153"

    "Полоса 150х10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Полоса 140х12"

    Кол-во: 70

    "Позиция 155"

    "Труба ПНД ПЭ 100 SDR 21 d 160 отрезки по 12 м"

    Кол-во: 4020

    "Позиция 156"

    "Полоса 10х75 МД 6м Ст 3 пс"

    Кол-во: 51

    "Позиция 157"

    "Полоса 10х50 МД 6м Ст 3 пс"

    Кол-во: 18

    "Позиция 158"

    "Лист х/к 1х1250х2500 Ст 08пс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Труба 530х6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Труба 920*9 мм б/у"

    Кол-во: 44

    "Позиция 161"

    "Ст.балка 55 б/у"

    Кол-во: 27

    "Позиция 162"

    "ТРУБА 630*9"

    Кол-во: 5

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