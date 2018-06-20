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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж

    Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806558001Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картриджКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806558001

    Уникальный номер закупки

    50

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 07:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    обоснование

    Приложение № 1

    ЗД

    Приложение №2

    Приложение № 2 прилож. к договору

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806558001Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картриджКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж

    Начальная цена

    871 400,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплат в течение 30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТОНЕР SB09.1 (700 ГР) ПРОИЗВОДСТВО "БУЛАТ""

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "ТОНЕР HP HB15.3 (1 КГ) ПРОИЗВОДСТВО "БУЛАТ""

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ТОНЕР HP HB12.1 (1 КГ) ПРОИЗВОДСТВО "БУЛАТ""

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "ЧИП ДЛЯ КАРТРИДЖА XEROX PHASER 3300"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ ТИП 1230D ДЛЯ RICOH AFICIO MP1600 (9000 КОПИЙ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ ТИП 1160W ДЛЯ RICOH AFICIO MP W2400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ KYOCERA TK-1170 ДЛЯ KYOCERA M2040DN/M2540DN"

    Кол-во: 19

    "Позиция 8"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ CACTUS CS-Q6001A ДЛЯ HP COLOR LASERJET 1600/2600N/M1015/M1017, CYAN, 2000 СТР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ CACTUS CS-C4092A ДЛЯ HP LASER JET 1100/ 3200/ 3220 (CS-C4092A)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "ПРИНТ-КАРТРИДЖ RICOH SP300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "ПРИНТ-КАРТРИДЖ RICOH SP 3500XE НА 6400 КОПИЙ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177XL C8719HE (BLACK)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177 C8775HE (LIGHT MAGENTA)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177 C8773HE (YELLOW)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177 C8772HE (MAGENTA)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177 C8771HE (CYAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ HP 177 (C8774HE)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "КАРТРИДЖ ЛАЗЕРНЫЙ CACTUS CS-CE505A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "КАРТРИДЖ RICOH SP311HE ДЛЯ RICOH SP325"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "КАРТРИДЖ PROFILINE PL-C9363HE №134 ДЛЯ HP PS325/375/2613/2713/8153/8453/7103 COLOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "КАРТРИДЖ PROFILINE PL-C8767HE №130 ДЛЯ HP PS2613/2713/8153/8453/K7103 BLACK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "КАРТРИДЖ NV-PRINT 006R01179 ДЛЯ XEROX WC C118/M118/M118 (11000 СТР.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "КАРТРИДЖ HP CE505X (№05X) BLACK ДЛЯ HP LASERJET P2055 (ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "КАРТРИДЖ HP 126A ДЛЯ HP LASERJET PRO CP1025, CP1025NW, BLACK, ДВОЙНАЯ УПАКОВКА (CE310AD) (ОРИГИНАЛ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "КАРТРИДЖ CACTUS PREMIUM CSP-Q6003A ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP COLOR LASERJET 1600/2600N/M1015/M1017, MAGENTA, 2500 СТР."

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "КАРТРИДЖ CACTUS PREMIUM CSP-Q6000A ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP COLOR LASERJET 1600/2600N/M1015/M1017, ЧЁРНЫЙ, 2800 СТР."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "КАРТРИДЖ CACTUS PREMIUM CSP-Q2612A ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP LASER JET 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3052/ 3055, ЧЕРНЫЙ, 4000СТР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "КАРТРИДЖ CACTUS PREMIUM CSP-CE278A ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP LASERJET P1566/P1606W, ЧЁРНЫЙ, 3000 СТР."

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "КАРТРИДЖ CACTUS PREMIUM CSP-C7115X ДЛЯ ПРИНТЕРОВ HP LASERJET 1000/ 1005/ 1200/ 1220/ 3300/ 3380. 5000 СТР."

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-TK5140Y ДЛЯ KYOCERA ECOSYS P6130CDN, 5000 СТР. ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-TK5140M ДЛЯ KYOCERA ECOSYS P6130CDN, 5000 СТР. ПУРПУРНЫЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-TK5140K ДЛЯ KYOCERA ECOSYS P6130CDN, 7000 СТР. ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-TK5140C ДЛЯ KYOCERA ECOSYS P6130CDN, 5000 СТР. ГОЛУБОЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-S4200S ДЛЯ SAMSUNG SCX-4200 (3000СТР.), ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-S4100 ДЛЯ ПРИНТЕРОВ SAMSUNG ML-1710D3; SCX-4100D3; SCX-4216D3; X215; XEROX 3115; XEROX PE16. 3000 СТР."

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-Q6002AR ДЛЯ HP CLJ 1600/2600N/M1015/M1017, 2000 СТР., ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-Q2613A ДЛЯ HP LASERJET 1300, 2500 СТР."

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-PH3300 ДЛЯ XEROX PHASER 3300/3300MFP (8000СТР.), ЧЕРНЫЙ (106R01412)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-FX10(S) FOR CANON MF4000/4100/4200/4600/FAX-L95/100/120/140/160 (2000 СТР)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-D119S ДЛЯ SAMSUNG ML-1610/1615/1620/1625,ML-2010/2015/2020/2510/2570/2571,SCX-4321/4521, 2000 СТРАНИЦ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-CE285A(S) ДЛЯ HP LASERJET P1102/1102W (1600СТР.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-CB436A(S) ДЛЯ HP LASERJET P1505/M1120/M1522 2000СТР."

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-CB435A ДЛЯ HP LASERJET P1005/ P1006 (CS-CB435A(S))"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "КАРТРИДЖ CACTUS CS-C728 ДЛЯ CANON I-SENSYS MF4410/MF4430/MF4450/MF4550D/MF4570DN/MF 4580DN, 2100 СТР."

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "ДРАМ-КАРТРИДЖ PROFILINE PL-013R00589 ДЛЯ ПРИНТЕРОВ RANK XEROX C118/M118/WC123/WC128/M123/M128/PRO123/PRO128/PRO133/СС123/128/133/C123/C128/C133 60000 КОПИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "HI-BLACK ML-1210D3 КАРТРИДЖ ДЛЯ ML-1210/1250/XEROX 3110 (HI-BLACK) ML1210D3 (3000СТР.)"

    Кол-во: 1

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