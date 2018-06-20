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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806558001
Уникальный номер закупки
50
Наименование закупки
Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 07:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-67
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
sergey.tolstov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Толстов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов к оргтехнике тонер, картридж
Начальная цена
871 400,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
весь объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652740, Россия, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
26.20.1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 19
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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