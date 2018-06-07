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    Главная / Торги / ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.

    ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542719Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806542719

    Уникальный номер закупки

    ОЗП-028-СМР-ИП-18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 06:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    19. Приложение №11 к договору- Перечень штрафов

    1. Информационная карта ОЗП-028-СМР-ИП-18

    2. Приложение №1.1. ТЗ на сети водоснабжения

    3. Приложение №1.2. ТЗ на сети водоснабжения

    4. Приложение №2 к ЗД-Проект договора

    5. Приложение №1 к договору- Расчет Договорной цены

    6. Приложение №№ 2.1.- 2.12. к договору- Ценовые показатели

    7. Приложение №3 к договору- Порядок определения договорной цены

    8. Приложение №4 к договору- Календарный график

    9. Приложение №5 к договору- Перечень нормативной документации

    10. Приложение №6 к договору- Регламент ДМ

    11. Приложение №6.1 к регламенту - Накладная форма М-15

    12. Приложение №6.2. к регламенту- Доверенность

    13. Приложение №6.3. к регламенту- Акт на списание дав.мат

    14. Приложение №6.4. к регламенту- Акт приема-передачи отходов

    15. Приложение №7 к договору- Суточно-месячный график

    16. Приложение №8 к договору- Наряд-заказ

    17. Приложение №9к договору- Перечень ПрСД

    18. Приложение №10 к договору- График производства работ

    20. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    21. Приложение №3.1 Расчет стоимости строительства

    22. Приложение №4 к ЗД- ККО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1035

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 08:00 GMT +307.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542719Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 08:0007.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542719Дата и время вскрытия заявок ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 12:0004.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542719Подведение итогов не позднее ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542719Подведение итогов не позднее ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.

    Начальная цена

    79 572 535,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования изложены в Техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место исполнения договора: г. ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия исполнения договора: Работы выполнить в соответствии с Техническим задание (Приложение № 1 к Закупочной документации), Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Сроки и порядок оплаты: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ на основании следующих документов: - счет на оплату; - счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); - акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2); - справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3); - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15); - товарная накладная (форма ТОРГ-12); - первичная учетная документация (форма М-19, М-29); - акт о приеме (поступлении) оборудования (ОС-14); - акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); - акт приемки законченного строительством объекта (КС-11). комплект исполнительной документации: - журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ); - подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; - разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); - эксплуатационная документация результата Работ; - свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ; - другую документацию согласно Перечню приемо-сдаточной документации (Приложение №5). Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от уполномоченной организации Администрации г. Тюмени положительного заключения о качестве выполненных работ и после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Заказчик вправе частями принимать выполненные работы по формам КС-2, КС-3 и частями производить оплату работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 16150

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