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Номер извещения
31806542719
Уникальный номер закупки
ОЗП-028-СМР-ИП-18
Наименование закупки
ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 06:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 08:00 GMT +307.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806542719Дата и время окончания срока приема заявок ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 08:0007.06.2018 08:0007.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806542719Дата и время вскрытия заявок ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 12:0004.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542719Подведение итогов не позднее ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806542719Подведение итогов не позднее ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОЗП-028-СМР-ИП-18 На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по подключению (технологическому присоединению) объектов к централизованной системе водоотведения и водоснабжения.
Начальная цена
79 572 535,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования изложены в Техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение № 1 Закупочной документации), и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место исполнения договора: г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16150
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