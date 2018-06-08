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    Главная / Торги / Закупка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829201

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 04:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация ГП 829201

    Приложение 1 тех. задание

    Приложение 2 проект договора поставки

    Отгрузочные реквизиты АО ХК Якутуголь 2018

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-51

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    tatyana.ermenzina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермензина Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829201Дата и время окончания срока приема заявок Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829201Дата и время вскрытия заявок Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2019 10:0030.03.2019 10:0030.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829201Подведение итогов не позднее Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.201930.03.2019 10:0030.03.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829201Подведение итогов не позднее Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка втулок бронзовых для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 2 проект договора поставки

    29.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка 500х290х400 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Втулка 326х254х315 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Втулка 545х435х320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Втулка 425х315х500 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Втулка 370х255х440 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Втулка 400х275х370 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Втулка 370х150х350 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Втулка 180х65х140 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Втулка 245х150х470 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Втулка 175х80х140 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Втулка 210х110х190 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Втулка 150х40х170 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Втулка 280х170х450 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Втулка 380х220х500 Бра9ЖЗЛ"

    Кол-во: 8

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