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Номер извещения
ГП829200
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 03:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-19
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
marina.rasputina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Распутина Марина Нестеровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829200Дата и время окончания срока приема заявок Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МСНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 10:0013.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829200Дата и время вскрытия заявок Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МСНерюнгри
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 10:0013.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829200Подведение итогов не позднее Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МСНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация шахтного скребкового конвейера СП 202МС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия) , Угольный разрез "Кангаласский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.22.17.112
Документация лота
Кол-во: 1
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