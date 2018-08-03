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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)

    Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.08.2018 13:0003.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829197Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829197

    Уникальный номер закупки

    047, 084, 10047, 544

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат предоставления оферты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки с приложениями

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.08.2018 13:00 GMT +303.08.2018 13:0003.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829197Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.08.2018 13:0003.08.2018 13:0003.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829197Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2018 17:0015.09.2018 17:0015.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829197Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201815.09.2018 17:0015.09.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829197Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" (2018-03)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки с приложениями

    26.07.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поршневой ручной насос. Поршневой ручной насос, PIUSI, F0035100A."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "шпилька (колесная К-702) М22х1.5х65"

    Кол-во: 32

    "Позиция 3"

    "камера Урал 1200Х500Х508"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сальник КПП Урал 1,3-42х64-2 236-1701230"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Гайка К-702 2256010-3100023"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Прижим К-702 2765020-3100012"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Шиноремонтные материалы ROSSVIK пластырь радиальный Пластыри R-25 (115х145) (холодные)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Шиноремонтные материалы ROSSVIK пластырь радиальный Пластыри R-24 (80х220) (холодные)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "КЛЕЙ АКТИВАТОР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ 250 МЛ КЛЕЙ АКТИВАТОР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ 250 МЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Шиноремонтные материалы ROSSVIK пластырь радиальный Пластыри R13 (75х90) (холодные)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Набор автолюбителя для ремонта бескамерных покрышек ЛЕГКОВЫХ/авто TECH 215-1 Артикул: 215-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "БХЗ 2БК-11 — cырая резина 3 мм. Для ремонта шин и камер БХЗ 2БК-11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Резина для вулканицации (ширина 150мм, толшина 3мм) 4,50кг Производитель: TECH Артикул: 850"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Термоклей 500 гр (Rossvik) Термоклей 500 гр (Rossvik)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Грибки для ремонта шин Грибок Г-5У БХЗ 15*80 мм, 14 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Грибки для ремонта шин Грибок Г-8У БХЗ 22*181 мм, 12 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Шина 28,1-25 (720-635) 176А8 ДФ-16А 18 н.с. Днепрошина Шина 28,1-25 (720-635) 176А8 ДФ-16А 18 н.с. Днепрошина"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Диск колеса на трактор К-702,703 размер 24,00-25/2,5 (под шину 29,5-25) 455-3101012-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Быстросъёмный штуцер типа "папа" 1/4 дюйма Артикул товара: OP25H-T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Муфта переходная Р8/Р12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Муфта переходная Р8/Р10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Угольник Р8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Штуцер В8 (L35 мм) (L35 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Змеевик ЗР (для КСС-2) G3/4-G1/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Высококлассный штуцер типа "мама" 1/4 дюйма UEC25H-T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Змеевик ЗР рамповый (8х1,5 L1500) (8х1,5 L1500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Искрогаситель автомобильный ИГС-80 ТУ 3689-001-24016000-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Циркуляционный насос Speros Aquavent 5000 (U4814,24 Вольта) Артикул: 11114055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Хомут червячный KVP 40-60/9 W2 ГОСТ 28195"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Хомут червячный KVP 32-50/9 W2 ГОСТ 28194"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Хомут червячный KVP 25-40/9 W2 ГОСТ 28193"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Хомут червячный KVP 20-32/9 W2 ГОСТ 28192"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Хомут червячный KVP 16-27/9 W2 ГОСТ 28191"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Хомут червячный KVP 12-22/9 W2 ГОСТ 28191"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 50 ГОСТ 10362-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 32 ГОСТ 10362-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 25 ГОСТ 10362-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 20 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 18 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Рукав резиновый напорный внутренний Ø 10 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Масло моторное Ford Formula F 5W30 5 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Масло моторное Mobil Delvac 15W 40 (208 литров бочка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Комплект ЭКОНОМ фильтров для прохождения технического обслуживания автомобиля с двигателем Cummins ISF 2.8L Артикул:53600001, GB-9434M, LF17356, FS19925"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Прокладка поддона (ISF2.8) Артикул: 4980644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка клапанной крышки (ISF2.8) Артикул: 5255312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Прокладка коллектора выпуск. (двиг.ISF2.8) Газель , одна на 4 цил Артикул: 5261421"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "PG/V пистолет подкачки шин, манометр 63 мм, шланг 0.4 м ASTUROMEC или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Набор бит и головок торцевых 49 ед. Энкор Артикул:19826"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Щетки стеклоочистителя Trico Neoform бескаркасные для Ford Transit (2013-2017) № NF759+NF539 Артикул NF759+NF539"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Шланг смазки муфты выключения сцепления КАМАЗ 14-1601230"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Вилка выключения сцепления КАМАЗ 14-1601203"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Муфта выключения сцепления КамАЗ 14-1601180"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Шарикоподшипник упорный муфты выключения сцепления УРАЛ 986714КС17"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Штанга реактивная в сборе КАМАЗ 5511-2919012-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Датчик уровня топлива 2.2 FORD Номер: 182307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Датчик интеркулер 155PS FORD или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "лампа 12V P21/5W BAY15d двух контактная Номер: 1945831"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Датчик массового расхода воздуха (OE) Ford Fiesta 1.4 TDCi Volvo V50 (MW) 1.6 D2 Номер: 86298"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Сменный элемент воздушного фильтра, Duratorq CR TC 2.2 (так же TSB 75/2014) 1880424 Номер: 1880424"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Датчик Темпер. Отработавших газов FORD 12B591A 1818707"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Клапан паров топлива FORDЛа Номер: 1940311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Датчик температуры катализатора FORD Номер: 1815292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Датчик температуры катализатора FORD Номер: 1818708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Комплект тормозных колодок, дисковый тормозFORD Номер: 142116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз FORD Номер: 1520.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Амортизатор задний FORD Номер: BSG30-300-059"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Амортизатор передней подвески (а/м с задними сдвоенными колёсами )FORD Номер: 1833281"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Радиатор отопителя FORD Номер: 1768439"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Зимняя жидкость для омывателя стекла ANTIFROST Scheiben-Frostschutz -27 Liqui Moly Код товара: 1132-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Сиденье УРАЛ водителя в сборе УРАЛАЗ-УВК 4320-6800010 (ВОС-005.113/700УВ) 4320-6800010 (ВОС-005.113/700УВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Лампа 12V P21/5W BAY15d двух контактная NARVA 17916"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Pro-Line Dieselpartikelfilter Spulung Профессиональная финишняя промывка дизельного сажевого фильтра Артикул: 5171"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Pro-Line Dieselpartikelfilter Reiniger Профессиональный очиститель дизельного сажевого фильтра Артикул: 5169"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Кабель Артикул: ШУ-ШС-1 3702095 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Кабель Артикул: ШУ-К-4 3702093 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Шинные трансформаторы тока Артикул: ТШЛ-0,66-IV-2-1, 500/5A Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Лампа подкапотная Артикул: ПД308Б-0 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Выключатель кнопочный с замком Артикул: КУ-223202 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Выключатель кнопочный Артикул: КУ-110112 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Амперметр Артикул: E42703 500/5A Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Вольтметр Артикул: E42703 400V Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Блок управления электрофакельным устройством Артикул: 84.3763 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Реле стартера Артикул: 738.3747-20 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Указатель температуры Артикул: 36.3807 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Указатель давления масла Артикул: 3462.3810010 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Указатель давления масла Артикул: 3452.3810010Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Указатель уровня топлива Артикул: 34.3806-010 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Указатель давления масла Артикул: 331.3810010 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Тахометр электронный Артикул: 2511.3813010-10 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Указатель напряжения Артикул: 11.3812-010 Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Кнопка выключатель массы Артикул: 11.3704-015А24В Производитель KAMAZ"

    Кол-во: 2

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    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО НПФ МИКРАН
    Попозиционная № ГП213340
    003 Поставка грузового автотранспортного средства»
    003 Поставка грузового автотранспортного средства»
    587517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225859
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество): Лот №1: Автомобиль легковой, Mercedes-Benz, S-500 (VIN WDD2221851A226314, гос. номер О 627 ЕУ 198). Местонахождение: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «ОТП ТЭК»
    открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение. Предмет аукциона в...
    592593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 555 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 14:28
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225978
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    Изготовление и поставка бункерного полуприцепа для подачи расклинивающего агента (проппанта)
    593023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055606
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    Поставка автомобиля КАМАЗ (самосвал)
    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055750
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    589734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    28 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013472
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для...
    590200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225769
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в количестве 8 единиц в соответствии с извещением. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпром межрегионгаз".
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в...
    592289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    8 726 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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