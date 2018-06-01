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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей

    Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829195

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право поставки сэндвич панелей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 17:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Юридический адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 812 603-20-38 доб. 7089

    Факс

    +7 812 527-38-90

    Адрес электронной почты

    O.Perovskaya@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перовская Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сэндвич панелей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829195Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829195Дата и время вскрытия заявок Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2018 18:0001.06.2018 18:0001.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829195Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201801.06.2018 18:0001.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829195Подведение итогов не позднее Поставка сэндвич панелейСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сэндвич панелей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Все закупки и тендеры АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

    Адрес местонахождения

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7,

    195030, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ЭЛЕКТРОПУЛЬТОВЦЕВ, ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    23.62.10.000

    Изделия из гипса строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "панели"

    Кол-во: 0

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