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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: КПП, весовой, расположенных по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: КПП, весовой, расположенных по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829185Дата и время окончания срока приема заявок КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: КПП, весовой, расположенных по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 15:00 GMT +328.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829185Дата и время окончания срока приема заявок КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829185Дата окончания срока рассмотрения заявок КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.Москва

    Дата и время проведения

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829185Дата и время проведения КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829185Подведение итогов не позднее КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829185Подведение итогов не позднее КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КПП, весовая. Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

    Начальная цена

    212 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.290

    Здания нежилые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Здание"

    Кол-во: 0

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    Попозиционная
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