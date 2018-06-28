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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829184Дата и время окончания срока приема заявок конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829184

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 15:00 GMT +328.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829184Дата и время окончания срока приема заявок конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829184Дата окончания срока рассмотрения заявок конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б Москва

    Дата и время проведения

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829184Дата и время проведения конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829184Подведение итогов не позднее конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829184Подведение итогов не позднее конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конторы, расположенной по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 53, и комплексной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 39б

    Начальная цена

    354 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    120 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    120 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.290

    Здания нежилые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Здание"

    Кол-во: 0

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    Без обеспечения
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