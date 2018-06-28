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Номер извещения
ГП829180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: жилого дома, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 15:00 GMT +328.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829180Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2018 18:0028.06.2018 18:0028.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП829180Дата окончания срока рассмотрения заявок Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а Москва
Дата и время проведения
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП829180Дата и время проведения Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829180Подведение итогов не позднее Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилой дом. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а
Начальная цена
719 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
70 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
41.20.20.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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