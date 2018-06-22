АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов МСП на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829174 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов МСП на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Зарубежнефть

Все закупки и тендеры Зарубежнефть Юридический адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Почтовый адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Контактный телефон +7 495 748-64-24 доб. 3041 Факс +7 495 748-64-23 Адрес электронной почты dbobrov@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Бобров Дмитрий Леонидович Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: нефть, транспорт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru