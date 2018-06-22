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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов МСП на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов МСП на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829174Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажемМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов МСП на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Приложение 1

    Проект договора

    формы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    нефть, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 12:00 GMT +322.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829174Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажемМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 12:0022.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829174Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажемМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 10:0025.07.2018 10:0025.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829174Подведение итогов не позднее Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажемМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 10:0025.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829174Подведение итогов не позднее Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажемМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем

    Начальная цена

    168 990 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РМНТК Нефтеотдача
    Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг автомобильным и специализированным транспортом с экипажем"

    Кол-во: 0

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