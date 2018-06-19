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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора услуг Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора услуг Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829167Дата и время окончания срока приема заявок Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829167

    Уникальный номер закупки

    157992

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора услуг Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 933-73-47

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    natalya.voroshkova@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошкова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 15:0016.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829167Подведение итогов не позднее Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней рекомендовано)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.223

    Услуги шиномонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка"

    Кол-во: 0

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