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Номер извещения
ГП829167
Уникальный номер закупки
157992
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора услуг Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 933-73-47
Факс
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Адрес электронной почты
natalya.voroshkova@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошкова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги Сервисного центра по шиномонтажу автопарка для нужд ООО "Мечел-Транс Авто"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ТРАНС АВТО
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
45.20.21.223
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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