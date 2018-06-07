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Номер извещения
ГП829212
Уникальный номер закупки
СНУ-002
Наименование закупки
Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
Контактный телефон
+7 34949 3-40-29
Факс
+7 34949 3-40-05
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galinov@snu.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галинов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
ООО "Севернефть-Уренгой"
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 10:00 GMT +307.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2018 10:0007.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829212Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829212Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефть-Уренгой
Все закупки и тендеры Севернефть-Уренгой
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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