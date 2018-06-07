Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой"

    Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829212

    Уникальный номер закупки

    СНУ-002

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2018 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на поставку приборов

    Перечень учредительных документов для заключения договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Севернефть-Уренгой
    Все закупки и тендеры Севернефть-Уренгой

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус

    Контактный телефон

    +7 34949 3-40-29

    Факс

    +7 34949 3-40-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galinov@snu.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галинов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Севернефть-Уренгой"

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2018 10:00 GMT +307.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2018 10:0007.06.2018 10:0007.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829212Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829212Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829212Подведение итогов не позднее Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-УренгойООО "Севернефть-Уренгой"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИП для нужд ООО "Севернефть-Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием. Оплата в размере 100% от стоимости товара производится в течении 30 дней с даты поставки товара Покупателю и подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефть-Уренгой
    Все закупки и тендеры Севернефть-Уренгой

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приборы КИП (согласно Технического задания)"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237163
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 40: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    6 172 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:13
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237161
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 39: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    7 387 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:09
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237159
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 38: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:06
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237156
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 37: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 438 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:04
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237154
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 36: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 15:01
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237152
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 35: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593478
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:59
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237151
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 34: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2301, инв. № 00-00005126.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593466
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:51
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237149
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго» (40 лотов). Лот 33: Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2300, инв. № 00-00005125.
    Аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования АО «Газпром теплоэнерго»...
    593463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:49
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить