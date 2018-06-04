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    Главная / Торги / проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа

    проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 13:0004.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535278Дата и время окончания срока приема заявок проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806535278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@krylov.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Надежда Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 13:00 GMT +304.06.2018 13:0004.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806535278Дата и время окончания срока приема заявок проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 13:0004.06.2018 13:0004.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806535278Дата и время вскрытия заявок проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2018 14:0004.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535278Подведение итогов не позднее проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.201804.06.2018 14:0004.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806535278Подведение итогов не позднее проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение технического обслуживания буксировочной, технологической и подводной тележек, крышки слипа

    Начальная цена

    2 187 429,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с прилагаемой документацией к данной процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196128, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с прилагаемой документацией к данной процедуре
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1

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