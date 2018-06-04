Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: «Строительно-монтажные работы сооружений по очистке промывных, технологических вод ЧОС и утилизации образующего шлама- III этап» в городе Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП829166 Уникальный номер закупки РКСИ-2018-НП-32 Номер закупки Наименование закупки Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: «Строительно-монтажные работы сооружений по очистке промывных, технологических вод ЧОС и утилизации образующего шлама- III этап» в городе Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг». Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация ПДО

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ИНЖИНИРИНГ

Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг Юридический адрес 119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б Почтовый адрес 394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10 Контактный телефон +7 473 233-14-53 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@rcs-e.ru Ф.И.О. контактного лица Оплачко Андрей Николаевич Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская Область Ключевые слова:

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