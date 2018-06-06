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Номер извещения
ГП829165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запроса предложений № ЗП2018/05 на поставку электронной системы управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
Почтовый адрес
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Контактный телефон
+7 4012 30-77-39
Факс
+7 4012 30-52-30
Адрес электронной почты
larisa_zag@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Загайнова Лариса Петровна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 15:00 GMT +306.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829165Дата и время окончания срока приема заявок Электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. КалининградеКалининград
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 15:0006.06.2018 15:0006.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829165Дата и время вскрытия заявок Электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. КалининградеКалининград
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 16:0009.07.2018 16:0009.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829165Подведение итогов не позднее Электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. КалининградеКалининград
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
электронная система управления очередью для Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставку электронной системы управления очередью необходимо осуществить на объект Банка, расположенный по адресу: • 236006, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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