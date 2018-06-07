Запрос котировок на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию водозаборного узла для водоснабжения АО "БАЗ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806535180 Уникальный номер закупки БАЗ-18.79.103 Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок на право заключения договора подряда на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию водозаборного узла для водоснабжения АО "БАЗ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО БАЗ Юридический адрес 241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1, Почтовый адрес 241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1 Контактный телефон +7 4832 58-14-81 Факс -- Адрес электронной почты nusacheva@baz32.ru Ф.И.О. контактного лица Усачева Наталия Вячеславовна Место рассмотрения предложений город Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1 Закупки и тендеры Работы буровые и разведочные буровые Ключевые слова:

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