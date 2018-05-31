www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829161
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку арматуры для ЦКАД-3, ПК258
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3593
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kamentseva@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменцева Любовь Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматура для ЦКАД3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура для ЦКАД3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на арматуруЦКАД-3.xlsx
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на арматуруЦКАД-3.xlsxРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 101
Кол-во: 58
Кол-во: 33
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 64
Кол-во: 11
Кол-во: 58.118
Кол-во: 33.355
Кол-во: 2.764
Кол-во: 0.438
Кол-во: 7.137
Кол-во: 1.104
Кол-во: 0.09
Кол-во: 64.641
Кол-во: 11.148
Кол-во: 6.973
Кол-во: 8.766
Кол-во: 101.09
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.