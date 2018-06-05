www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829163
Уникальный номер закупки
356-КД
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@ant-srv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 09:00 GMT +305.06.2018 09:0005.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829163Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 09:0005.06.2018 09:0005.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829163Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 18:0015.06.2018 18:0015.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829163Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции серверных помещений Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2
Начальная цена
19 471 679,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.