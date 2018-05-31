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Номер извещения
ГП829160
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники для нужд ООО "АРКС энергомонтаж" (Автогидроподъемник)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автогидроподъемники ПСС-131.18Э и ПСС-131.22Э, на шасси Hyundai HD-78
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 15:00 GMT +331.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829160Дата и время окончания срока приема заявок Автогидроподъемники ПСС-131.18Э и ПСС-131.22Э, на шасси Hyundai HD-78 Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 15:0031.05.2018 15:0031.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829160Дата и время вскрытия заявок Автогидроподъемники ПСС-131.18Э и ПСС-131.22Э, на шасси Hyundai HD-78 Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 23:0004.07.2018 23:0004.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829160Подведение итогов не позднее Автогидроподъемники ПСС-131.18Э и ПСС-131.22Э, на шасси Hyundai HD-78 Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемники ПСС-131.18Э и ПСС-131.22Э, на шасси Hyundai HD-78
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
29.22.18.740
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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