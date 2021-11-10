Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693) 0152200004721001649

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0152200004721001649 Уникальный номер закупки 0152200004721001649 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693) 0152200004721001649 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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