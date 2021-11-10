www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0152200004721001649
Уникальный номер закупки
0152200004721001649
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693) 0152200004721001649
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.10.2021 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0152200004721001649Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации (с установкой панели питания противопожарных устройств (ППУ) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе №2 (Лит Б. Б1) БПОУ ОО "ОКТС", расположенного по адресу: г. Омск, ул. Лобкова17 (Реестровый номер 21.33.1693)
Начальная цена
1 274 314,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.