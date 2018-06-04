Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене энергетического оборудования в цехе 215 на стапелях участка сборки двигателей.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806534670 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене энергетического оборудования в цехе 215 на стапелях участка сборки двигателей. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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