www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП829164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку инструмента Walter
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-98 доб. 3266
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Kara2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Кара Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку инструмента Walter
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829164Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку инструмента WalterКолпино
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829164Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку инструмента WalterКолпино
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 12:0022.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829164Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку инструмента WalterКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку инструмента Walter
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещению №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.