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    Главная / Торги / Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829147Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формат оферты

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Anton.Logvinov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логвинов Антон Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 10:00 GMT +308.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829147Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 10:0008.06.2018 10:0008.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП829147Дата и время вскрытия заявок Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829147Подведение итогов не позднее Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829147Подведение итогов не позднее Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 100% с даты поставки в течение 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.140

    Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат оферты

    28.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект запчестей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования "

    Кол-во: 1

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