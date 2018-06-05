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Номер извещения
31806538541
Уникальный номер закупки
59-3
Наименование закупки
Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2018 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазипов Альфред Физанурович
Место рассмотрения предложений
Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 16:00 GMT +305.06.2018 16:0005.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806538541Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 12:0006.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806538541Дата и время вскрытия заявок Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 14:0006.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806538541Подведение итогов не позднее Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, ул.Промышленная, дом №5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
3 659 522,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
742 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется средствами и силами Поставщика до производственной базы Филиала №3 расположенной в ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, д.5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
19.20.29.190
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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