Поставка машинных масел (жидкостей) для Филиала №3 АО «ГК «Северавтодор»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставленного по Договору товара производится в течение 60 (шестидесяти) (30 (тридцати) в случае заключения договора с СМСП) календарных дней на основании предоставленных Поставщиком и подписанных Покупателем оригиналов Товарной накладной (по Форме ТОРГ-12), транспортной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.