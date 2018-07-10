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Номер извещения
31806534247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "Дубна"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1176
Факс
Адрес электронной почты
ekolesnikova@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесникова Элеонора Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "Дубна
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 11:00 GMT +310.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806534247Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "ДубнаМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 11:00GMT +310.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806534247Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "ДубнаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.07.201820.07.2018 11:0020.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806534247Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "ДубнаМосква
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806534247Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "ДубнаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу предупредительного ограждения ЦКС "Дубна
Начальная цена
11 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 170 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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