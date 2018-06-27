Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Общий объем работ по проведению планово-высотной съемки крановых путей составляет 21 162 м. В своем коммерческом предложении (оферте) участнику торгов необходимо прописать стоимость за весь объем работ без НДС и с НДС и по каждой позиции (всего их 18) - см. Закупочную документацию (образцы форм документов-оферта)