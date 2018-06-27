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    Главная / Торги / Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

    Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 10:1027.06.2018 10:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806871Дата и время окончания срока приема заявок Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 12:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Закупочная документация

    Техническое задание

    График

    Соглашение о пропусках

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuliyaShabalina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабалина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    кран, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201827.09.2018 10:0027.09.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806871Подведение итогов не позднее Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий объем работ по проведению планово-высотной съемки крановых путей составляет 21 162 м. В своем коммерческом предложении (оферте) участнику торгов необходимо прописать стоимость за весь объем работ без НДС и с НДС и по каждой позиции (всего их 18) - см. Закупочную документацию (образцы форм документов-оферта)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия Оплаты: Оплата производится с отсрочкой 90 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Условия поставки: На основании типового договора услуг ПАО ЧМК без протокола разногласий
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЖДЦ-2"

    Кол-во: 180

    "Позиция 2"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЭРЦ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦРМЭ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 4"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в АТУ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Копровом цехе-2"

    Кол-во: 532

    "Позиция 6"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦМП"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦРМО"

    Кол-во: 444

    "Позиция 8"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Весовом цехе"

    Кол-во: 22.8

    "Позиция 9"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦТО-5"

    Кол-во: 402

    "Позиция 10"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦВС"

    Кол-во: 368

    "Позиция 11"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ККЦ"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 12"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Прокатном цехе-3"

    Кол-во: 2713

    "Позиция 13"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЦПВ"

    Кол-во: 310

    "Позиция 14"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ККП"

    Кол-во: 756

    "Позиция 15"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Прокатном цехе-4"

    Кол-во: 9199.5

    "Позиция 16"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Прокатном цехе-1"

    Кол-во: 3630

    "Позиция 17"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в Доменном цехе"

    Кол-во: 635.76

    "Позиция 18"

    "Проведение планово-высотной съемки крановых путей в ЖДЦ-3"

    Кол-во: 142.05

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