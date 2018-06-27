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Номер извещения
ГП806871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-25
Факс
--
Адрес электронной почты
YuliyaShabalina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабалина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цеха комбината. Проведение планово-высотной съемки крановых путей в 2018 г. СОС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общий объем работ по проведению планово-высотной съемки крановых путей составляет 21 162 м. В своем коммерческом предложении (оферте) участнику торгов необходимо прописать стоимость за весь объем работ без НДС и с НДС и по каждой позиции (всего их 18) - см. Закупочную документацию (образцы форм документов-оферта)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
43.99.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
Кол-во: 150
Кол-во: 72
Кол-во: 45
Кол-во: 532
Кол-во: 60
Кол-во: 444
Кол-во: 22.8
Кол-во: 402
Кол-во: 368
Кол-во: 1500
Кол-во: 2713
Кол-во: 310
Кол-во: 756
Кол-во: 9199.5
Кол-во: 3630
Кол-во: 635.76
Кол-во: 142.05
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