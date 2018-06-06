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Номер извещения
31806533747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обслуживание ККМ 2-е полугодие 2018 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76 доб. 136
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание ККМ 2-е полугодие 2018г. Ростовская обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2018 10:00 GMT +306.06.2018 10:0006.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533747Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание ККМ 2-е полугодие 2018г. Ростовская обл.Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2018 10:0006.06.2018 10:0006.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533747Дата и время вскрытия заявок Обслуживание ККМ 2-е полугодие 2018г. Ростовская обл.Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание ККМ 2-е полугодие 2018г. Ростовская обл.
Начальная цена
146 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Приложением № 6 Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
95
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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