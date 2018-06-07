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Номер извещения
31806533568
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2018 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-38
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
uiv921@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Убийкин Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
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Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 21:59 GMT +307.06.2018 21:5907.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806533568Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 07:0008.06.2018 07:0008.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806533568Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 11:0008.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533568Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201808.06.2018 11:0008.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806533568Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка узлов и систем комплекта материальной части газоперекачивающих агрегатов ГПА-32-10 "Ладога" для Амурского ГПЗ
Начальная цена
79 544 104,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
795 441,04 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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