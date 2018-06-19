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    Главная / Торги / Поставка кресла складного кранового ККС-2 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Поставка кресла складного кранового ККС-2 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 14:0019.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829133Дата и время окончания срока приема заявок Закуп крановых кресел, согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829133

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кресла складного кранового ККС-2 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    Договор поставки

    перечень документов

    счет-фактура

    торг-12

    тех.задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-61

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    NadezhdaChernyshova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп крановых кресел, согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829133Подведение итогов не позднее Закуп крановых кресел, согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп крановых кресел, согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.190

    Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло оператора складное ККС-2"

    Кол-во: 10

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    Цена не указана
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    Регион:
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